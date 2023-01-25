Yılın ilk KOTO toplantısı yapıldı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ocak ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Ticaret Odası KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen toplantı KOTO Başkanı Necmi Bulut’un rahatsızlığı nedeniyle Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“ŞEHRİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

Toplantıda konuşan KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, “Devlet destekleri firmalarımızın kendilerini geliştirmeleri ve şehrin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda KOSGEB KOBİ-GEL projesi tanıtım toplantısını Odamızda gerçekleştirdik. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik Güneş Enerji Sistemleri (GES) Uygulamaları Bilgilendirme Semineri düzenlendik. Üyelerimizi dış pazarlara açmak adına Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Odamızda, Almanya Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz Programları kaçıran arkadaşlarımız KOTO TV üzerinden toplantının tamamına erişebilirler.

“BÜTÇE BAKIMINDAN POZİTİF”

Ocak ayı ekonomi ile ilgili yaşanan gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. Yeni yılın ilk ayına, açıklanan iktisadi veriler ışığında bakıldığında, Türkiye ekonomisinin büyüme ve bütçe bakımından pozitif, enflasyon ve cari açık bakımından negatif ve istihdam hususunda durağan bir görünüm sergilediği gözlenmektedir. 2021 sonlarındaki kur atağının enflasyon üzerindeki baskısı artık hissedilmemektedir. Bu sayede geçen yılın aynı ayına göre düşük oranlı enflasyon gerçekleşmeleri ile yüzde 64 düzeyine gerileyen tüketici enflasyonunun, birkaç ay içinde yüzde 40’lar düzeyine gelmesi mümkün görünmektedir.

“SEKTÖRE OLUMLU YANSIYACAK”

Bütçe açığı ve kamu borç stokunun milli gelire oranı, çoğu Avrupa Birliği ülkesinden daha iyi durumdadır. Ancak bu hususta, artan ithalattan ve şirket gelirlerinden alınan vergilerin katkısı öne çıkmaktadır. Seçim sürecinde farklı kesimlerin talebi karşılanırken bütçe dengesinin gelecekteki seyri göz önünde bulundurulmalıdır. İstihdam, üretim ve ticarete katkı sağlayan iş dünyası, bütçe imkanları ölçüsünde ihmal edilmeden desteklenmeli ve KDV ilintili olanlar başta olmak üzere sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Fiyatlama davranışlarının etkili yönetimi sağlanırsa, düşük ve orta gelirlilere yönelik konut edinme destekleri çok sayıda sektöre olumlu yansıyacaktır.

“İNANCIMIZ TAM”

Merkez Bankası tarafından %9 düzeyine çekilen politika faizine ticari krediler de eşlik ederse ticaretin canlanması, istihdam ve büyümeye katkı sağlar. Ayrıca finansmana erişim bakımından 2022 yılında karşılaşılan zorlukların 2023 için aşılması beklenti ve talebimizdir. Tüm üyelerimizin, tüm işletmelerimizin ortak sorunu olan Finansman sorunu geçtiğimiz ay mecliste belirtmiştim. Bununla ilgili girişimlerde bulunmuştuk. Kredi ihtiyacının karşılanması noktasında teminat sıkıntısı yaşayan İş İnsanlarımızın yüzünü güldüren çok sayıda destek paketinin devreye gireceği Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Kıdem tazminatı, işletme sermayesi, yeşil dönüşüm, İşletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderleri, Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlamanın aralarında olduğu 14 başlıkta düzenlenen KGF paketi ile İş İnsanlarımız finansmana erişimi kolaylaştıracaktır. Bu konuda Bankalarımızın destek paketlerini hızlıca iş insanlarımızla buluşturarak, devreye alacağına inancımız tamdır.

1 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK

Ticaret erbabının, Ticaret siciline tescili zorunlu olan işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için Vergi dairelerine bildirimde bulunmayacaklar, sadece ticaret siciline bildirimde bulunması yeterli olacak ve 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecektir. Vergi, sigorta primi, idari para cezaları gibi borçların yapılandırma kapsamına alınacağı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında açıklandı. Hükümetimizin reel sektöre duyarlılık göstermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken borcunu zamanında ödeyen mükellefi de desteklenmesini talep etmekteyiz. Orta gelirli vatandaşlara konut için düşük faizli kredi imkanı sağlayan kanun teklifi de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre; konut finansmanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek. Çeşitli Kurum ve kuruluşlara Ocak ayında Odamıza gerçekleştirdikleri nazik ziyaretlerinden ötürü ve tüm Komitelerimize değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.