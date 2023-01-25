Meclis Üyesinden KOTO yönetimine: “Neden Sakaryalı firmaya iş verdiniz?”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ocak ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Ticaret Odası KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen toplantı KOTO Başkanı Necmi Bulut’un rahatsızlığı nedeniyle Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocaeli Ticaret Odası’nın çatısına güneş enerji sisteminin Sakaryalı bir firmaya yaptırılması üzerine KOTO Meclis Üyesi Hasan Kaya ve Başkan Yardımcısı Volkan Yıldırım arasında gerginlik yaşandı.

“ŞAPKAYI ÖNÜNÜZE KOYUN”

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren KOTO Meclis Üyesi Hasan Kaya, “Odamıza güneş enerji sistemi kuruluyor. 2017 yılından beri bu sektörün içerisinde bu işi yapıyorum. Sektörü rahatsız eden bir konu olduğu için sizinle paylaşmak istedim, sektörden bir arkadaşım Sakarya firması burada eğitim veriyor neden siz değilsiniz dedi, çatıyı yapan firmanın da Sakaryalı olduğunu öğrendim. İş verilmeden bu firmanın üye yapıldığını gördüm. Bu işin Kocaeli varken Sakarya’ya verilmesi yanlıştı. Şapkayı önümüze koyup eleştirmeliyiz” dedi.

“7 FİRMADAN TEKLİF ALDIK”

Kaya’ya cevap veren Volkan Yılmaz, “Biz GES’le ilgili meclis kararı aldık. O tarihte 27 Temmuz’da bilgilendirme yapıldı. Hasan arkadaşımız bilgim yok diyor ama bunun haricinde biz 7 firmadan teklif aldık. Bir defa kendisinin bilgisi var. 2020 yılında da çatımızın projesini paylaştık. Maliyetler dolayısıyla durdurduk. Ardından ihaleye çıktık. Çatıyı yapan firma yok sadece. KOÜ’den öğretim görevlimiz geldi, eğitimi yaptı.

SAKARYALI FİRMA 1 AY ÖNCE ÜYE OLDU

Çatımızı yapan firmanın ismi paylaşılmadı. Firma bizim üyemiz. Daha sonradan üyemiz oldu. Firma basında çıkan haberimizi görüyor başvuru yapıyor. Biz odaya alınan bir kalemi bile kendi üyelerimizden alıyoruz. Gelen kişiye üye olma mı diyelim. İşi almadan önce kendisinin başvurusu var. Tüm firmaların tekliflerini gösterebiliriz. Biz her konuda hesap verebiliriz. Bu konuda şeffafız. Eğitimde bir firmanın adı geçti diye arkasında başka bir şey düşünürüm” ifadelerini kullandı.