Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Dünya markası Property Expo ile işbirliği yaptı

DÜNYA PAZARINDA BİR MARKA
Kocaeli’de girişimci kadın kooperatiflerini bir araya getirmek için üst birlik olarak kurulan ve Türkiye’nin en büyük kadın girşimci birliği haline gelen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, e-ticaret üzerinden dünya pazarındaki gücüne güç katmaya devam ediyor. Daha önce Migros ve Taze Direkt ile anlaşma yapan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, şimdi de dünyanın birçok ülkesinde prestijli müşterilere sahip Property Expo İstanbul’la işbirliği yaptı.
KADINLAR GÜCÜNE GÜÇ KATTI
İstanbul’da 3 bin 500 m2 alana kurulu, yılın 365 günü açık, 40’tan fazla proje ile gayrimenkul ve yatırıma dair tüm hizmetlerin tek çatı altında toplandığı Property Expo İstanbul, Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ticari danışmanlığını üstlendi. Kurucu Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, önceki gün Property Expo İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ile bir araya gelerek, işbirliğinin detaylarını konuştu. Birlik paydaşı kooperatif başkanları ve yönetimlerinin de eşlik ettiği buluşmada Property Expo İstanbul’un faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.
ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA DAHA YAPTI
New York’tan Dubai’ye yatırımcıların istek ve ihtiyaçlarına uygun her segmentten projenin sergilendiği Property Expo’nun, kadın girişimcilerin gücüne güç katacağını ifade eden Üst Birlik Başkan Nuket Özcan, “Kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve bölgemiz başta olmak üzere girişimci kadınlarımızın hep yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla alanında uzman ve dünya çapında marka olmuş kurumsal firmalardan destek alıyoruz. Property Expo, bu anlamda bizlere çok büyük bir güç katacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.