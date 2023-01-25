O projenin ÇED toplantısına vatandaş izin vermedi

Olay, Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi Dursun Sokak’ta bulunan Çerkeşli Köyü Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmazer Madencilik ve Hafriyat Ticaret A.Ş. tarafından Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılması planlanan Karker Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine ve toplantı yapılmasına karar verildi. Dernekte yapılacak olan toplantıya katılan vatandaşlar, kendileri için koyulan sandalyelere oturmadı. Ayakta duran vatandaşlar, toplantının yapılmamasını talep etti. Yetkililerin ‘Aranızda toplantının yapılmasını isteyen var mı?’ sorusuna ise vatandaşlar hep beraber ‘Hayır’ cevabını verdi. Vatandaşın katılmaması sebebiyle toplantı yapılamadan sona erdi.
Olay, Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi Dursun Sokak’ta bulunan Çerkeşli Köyü Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmazer Madencilik ve Hafriyat Ticaret A.Ş. tarafından Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılması planlanan Karker Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine ve toplantı yapılmasına karar verildi. Dernekte yapılacak olan toplantıya katılan vatandaşlar, kendileri için koyulan sandalyelere oturmadı. Ayakta duran vatandaşlar, toplantının yapılmamasını talep etti. Yetkililerin ‘Aranızda toplantının yapılmasını isteyen var mı?’ sorusuna ise vatandaşlar hep beraber ‘Hayır’ cevabını verdi. Vatandaşın katılmaması sebebiyle toplantı yapılamadan sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.