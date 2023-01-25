ESKİDEN YÖNETİCİ BULAMAZDIK ŞİMDİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE TALEP ARTTI

SİRMEN DE DENEMESİNİ YAPMIŞTI
90’lı yılların efsane Kocaelispor’unun efsane başkanı Sefa Sirmen, o dönemde belediye başkanı olan Abdullah Çakmak, İbrahim Karaosmanoğlu ve Nihat Ergün’ü yönetime almış, başkan vekilliği sistemini başlatmıştı. Her üç belediye başkanı da başkan vekili olmuştu. Yıllar sonra Engin Koyun da aynı sistemi uygulamaya karar verdi. Henüz görev dağılımı resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre, başkan vekilliği sistemi çoğaltılarak devam edecek ve böylece daha güçlü bir yönetim modeli uygulanmaya başlanacak. Ahmet Arık, Ekrem Can, Recep Durul ilk etapta isimleri başkan vekilliği için geçen kişiler olarak öne çıkıyor.
SİRMEN DE DENEMESİNİ YAPMIŞTI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.