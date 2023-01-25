ESKİDEN YÖNETİCİ BULAMAZDIK ŞİMDİ BAŞKAN VEKİLLİĞİNE TALEP ARTTI

SİRMEN DE DENEMESİNİ YAPMIŞTI

90’lı yılların efsane Kocaelispor’unun efsane başkanı Sefa Sirmen, o dönemde belediye başkanı olan Abdullah Çakmak, İbrahim Karaosmanoğlu ve Nihat Ergün’ü yönetime almış, başkan vekilliği sistemini başlatmıştı. Her üç belediye başkanı da başkan vekili olmuştu. Yıllar sonra Engin Koyun da aynı sistemi uygulamaya karar verdi. Henüz görev dağılımı resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre, başkan vekilliği sistemi çoğaltılarak devam edecek ve böylece daha güçlü bir yönetim modeli uygulanmaya başlanacak. Ahmet Arık, Ekrem Can, Recep Durul ilk etapta isimleri başkan vekilliği için geçen kişiler olarak öne çıkıyor.