Barış Kemal Yiğit Düzce’de 3’üncü oldu

İzmit Belediyespor Güreş Takımı’nın genç sporcusu Barış Kemal Yiğit, Düzce Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı. 190 sporcunun katıldığı turnuvada U17 kategorisinde 71 kiloda güreşen Barış Kemal Yiğit, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
ÜÇÜNCÜ OLDU
U17 kategorisinde 71 kiloda güreşen Barış Kemal Yiğit, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.