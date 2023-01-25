Barış Kemal Yiğit Düzce’de 3’üncü oldu

İzmit Belediyespor Güreş Takımı’nın genç sporcusu Barış Kemal Yiğit, Düzce Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı. 190 sporcunun katıldığı turnuvada U17 kategorisinde 71 kiloda güreşen Barış Kemal Yiğit, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

ÜÇÜNCÜ OLDU

U17 kategorisinde 71 kiloda güreşen Barış Kemal Yiğit, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.