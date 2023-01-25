“Stadyum ve taraftar ortamı aynı İngiliz ligi”

STADYUM ORTAMI İNGİLTERE GİBİ

Genç futbolcumuz Serhat Taşdemir, transferi sonrasında hayli mutlu olduğunu belirterek “Her şey bir anda oldu. İlk haftamı çok iyi geçirdim. Allah'a şükür her şey çok iyi gidiyor. İyi futbol oynuyoruz. Topu tutuyoruz. Taraftarlar da mükemmeldi. Çok sesli. Stadyum da çok iyi. İngiltere’den farkı yok. Yani bu Kocaelispor'un seviyesi bu lig değil. Hedef yüksek, hep yüksek olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız” dedi. Geldiği ilk günden beri aile ortamıyla karşılandığını dile getiren Taşdemir: “Tüm takım beni çok iyi karşıladı. Hepsi ağabeylik yapıyor, aile ortamı gibi. Herkes samimi. Allah'a şükür çok iyi '' dedi.

“KOCAELİSPOR'DAN TEKLİF GELDİYSE HAYIR DİYEMEZSİN”

''Başka bir takımla görüştün mü?'' sorusu üzerine Taşdemir ''Keçiörengücü'yle görüşme vardı. Ankara'ya gidiyorduk aslında. Ama bir teklif yoktu. Sadece beğendiler. Hocalarla başkanla görüşecektik. Ama işte Kocaelispor gibi bir takımdan bir teklif gelmişken, hayır diyemezsin. Tabii ki ben de burayı seçtim ve inanıyorum ki doğru kararı verdim. Şans ne zaman gelirse hazırım. Sabırla görev bekliyorum, hayırlısı inşallah'' dedi.