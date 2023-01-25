Kartepe’de spor yapmayan genç kalmayacak

OKULLARA 1.5 MİLYON TL’LİK YARDIM

Kartepe’de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise okullarına futbol, basketbol, voleybol formaları, toplar, antrenman malzemelerinden oluşan 1.5 Milyon TL’lik spor malzemeleri düzenlenen bir törenle 77 okula takdim edildi. Spor malzemeleri dağıtımında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek “Kartepemiz turizmin, eğitimin ve sporun başkentidir. Spor lisemizin ilçemizde olmasının yanı sıra sporu seven bir gençliğe sahibiz. Spor alanında çok önemli başarılara imza attık. Kartepe Belediye Başkanımızın bizlere çok önemli desteği vardır. Bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok noktasına sporcu gençlerimizin gitmesi sağlandı. Hiçbir başarı destek olmadan olmaz. Başarı elde eden sporcularımızı kutluyorum” dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin elde ettikleri başarılar bizleri çok sevindiriyor. Her branşta başarılar elde ediliyor. Çocuklarımızın başarılarında herkesin katkısı var. Gençlerimize verilen desteklerle daha başarılı olacaklar. Bizler geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışıyoruz” dedi.

SPORA TEŞVİK DEVAM EDECEK

“Devletimizin ilgili kurumları ile evlatlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Kocaman “77 okulumuza 1.5 Milyon TL’lik spor malzemesi ile spora teşvik ediyoruz. Kartepe eğitim ve sporda çok ciddi mesafe kat etmiştir. Bizim çocukluğumuz da bu başarılar ve imkânlar yoktu. Evlatlarımız başarı elde ettikçe kendilerine güveni artmaktadır. İmkânlarımız doğrultusunda desteğimiz devam edecektir. Nasıl ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, sakınmak çok önemli ise onları faydalı ve sağlıklı aktivitelere yönlendirip desteklemek, iyiye, doğruya teşvik etmek o kadar önemlidir” dedi.