25 Oca 2023 - 14:08- Spor G: 25 Oca 2023 - 14:10

Kartepe’de spor yapmayan genç kalmayacak

Kartepe Belediye Başkanı Av. Muhammed Mustafa Kocaman, sporun ve sporcunun yanında oluyor. Başkan Kocaman’ın talimatıyla Kartepe’de 77 okula 1.5 Milyon TL’lik spor malzemesi yardımı yapıldı. Programda konuşan Başkan Kocaman, “Gençlerimize verilen desteklerle daha başarılı olacaklardır. Bizler geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışıyoruz” dedi.
Kartepe’de spor yapmayan genç kalmayacak mask

OKULLARA 1.5 MİLYON TL’LİK YARDIM

Kartepe’de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise okullarına futbol, basketbol, voleybol formaları, toplar, antrenman malzemelerinden oluşan 1.5 Milyon TL’lik spor malzemeleri düzenlenen bir törenle 77 okula takdim edildi. Spor malzemeleri dağıtımında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek “Kartepemiz turizmin, eğitimin ve sporun başkentidir. Spor lisemizin ilçemizde olmasının yanı sıra sporu seven bir gençliğe sahibiz. Spor alanında çok önemli başarılara imza attık. Kartepe Belediye Başkanımızın bizlere çok önemli desteği vardır. Bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok noktasına sporcu gençlerimizin gitmesi sağlandı. Hiçbir başarı destek olmadan olmaz. Başarı elde eden sporcularımızı kutluyorum” dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin elde ettikleri başarılar bizleri çok sevindiriyor. Her branşta başarılar elde ediliyor. Çocuklarımızın başarılarında herkesin katkısı var. Gençlerimize verilen desteklerle daha başarılı olacaklar. Bizler geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışıyoruz” dedi. 

SPORA TEŞVİK DEVAM EDECEK

“Devletimizin ilgili kurumları ile evlatlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Kocaman “77 okulumuza 1.5 Milyon TL’lik spor malzemesi ile spora teşvik ediyoruz. Kartepe eğitim ve sporda çok ciddi mesafe kat etmiştir. Bizim çocukluğumuz da bu başarılar ve imkânlar yoktu. Evlatlarımız başarı elde ettikçe kendilerine güveni artmaktadır. İmkânlarımız doğrultusunda desteğimiz devam edecektir. Nasıl ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, sakınmak çok önemli ise onları faydalı ve sağlıklı aktivitelere yönlendirip desteklemek, iyiye, doğruya teşvik etmek o kadar önemlidir” dedi.

# Kartepe, eğitim, Futbol

25 Oca 2023 - 14:08 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.266.519 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO mask
İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO
Transfer bu gece masaya yatacak mask
Transfer bu gece masaya yatacak
Brunga’da kritik gün mask
Brunga’da kritik gün
Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor mask
Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor
Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor mask
Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor
Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü mask
Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL