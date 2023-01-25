Sakaryaspor ile yakın ilişkileri iyi bilinen Göztepe kulübü, bonservisi 2 milyona çıkardı. Kocaelispor ise Yasin için bonservis parası vermek istemedi. Bu arada Sakarya kulübü çevresinde “Yasin geliyor” söylentileri ayyuka çıkarken, Sakarya-Göztepe dostluğu sonrasında bu iddialar iyice kuvvetlendi. Göztepe’nin bonservis fiyatını 2 milyon liraya çıkarması da zaten bu dedikoduları doğruladı.
25 Oca 2023 - 14:11- Spor Güncelleme: 25 Oca 2023 - 14:20
YÖNETİM YASİN’İ RAFA KALDIRDI GÖZTEPE YİNE “SAKARYA” DEDİ
1.Lig’de Göztepe forması giyen ve Kocaelispor’a transferi yılan hikâyesine dönen Yasin transferi rafa kalktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.