25 Oca 2023 - 14:11- Spor G: 25 Oca 2023 - 14:20

YÖNETİM YASİN’İ RAFA KALDIRDI GÖZTEPE YİNE “SAKARYA” DEDİ

1.Lig’de Göztepe forması giyen ve Kocaelispor’a transferi yılan hikâyesine dönen Yasin transferi rafa kalktı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
YÖNETİM YASİN’İ RAFA KALDIRDI GÖZTEPE YİNE “SAKARYA” DEDİ mask

Sakaryaspor ile yakın ilişkileri iyi bilinen Göztepe kulübü, bonservisi 2 milyona çıkardı. Kocaelispor ise Yasin için bonservis parası vermek istemedi. Bu arada Sakarya kulübü çevresinde “Yasin geliyor” söylentileri ayyuka çıkarken, Sakarya-Göztepe dostluğu sonrasında bu iddialar iyice kuvvetlendi. Göztepe’nin bonservis fiyatını 2 milyon liraya çıkarması da zaten bu dedikoduları doğruladı.
# Sakarya, Kocaelispor

25 Oca 2023 - 14:11 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.266.519 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO mask
İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO
Transfer bu gece masaya yatacak mask
Transfer bu gece masaya yatacak
Brunga’da kritik gün mask
Brunga’da kritik gün
Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor mask
Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor
Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor mask
Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor
Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü mask
Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL