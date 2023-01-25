YÖNETİM YASİN’İ RAFA KALDIRDI GÖZTEPE YİNE “SAKARYA” DEDİ

Sakaryaspor ile yakın ilişkileri iyi bilinen Göztepe kulübü, bonservisi 2 milyona çıkardı. Kocaelispor ise Yasin için bonservis parası vermek istemedi. Bu arada Sakarya kulübü çevresinde “Yasin geliyor” söylentileri ayyuka çıkarken, Sakarya-Göztepe dostluğu sonrasında bu iddialar iyice kuvvetlendi. Göztepe’nin bonservis fiyatını 2 milyon liraya çıkarması da zaten bu dedikoduları doğruladı.