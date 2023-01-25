İzmit Belediyesi’nde BEKAŞ ve SARBAŞ’ta çalışan yaklaşık 1800 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ilk oturumu 5 Ocak tarihinde İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda başladı. Görüşmelerin ilk oturumunda altışar aylık dilimler kapsayan idari maddeler görüşüldü. Görüşmelerde 43 idari madde geçti. 12 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise 3 idari maddede daha anlaşmaya varıldı. Her iki oturumda da parasal maddelere geçilmezken, işveren tarafının değerlendirme yapması için 25 Ocak’a kadar görüşmelere ara verilmişti. TİS görüşmelerinin üçüncüsü bugün saat 15:00’da İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilmesi bekleniyordu fakat görüşmeler İzmit Belediyesi’nin ücret teklifi için süre istemesinden kaynaklı cuma gününe ertelendi.
25 Oca 2023 - 14:26- Siyaset
TİS görüşmeleri ertelendi!
1800 işçiyi ilgilendiren İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında gerçekleştirilen TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu İzmit Belediyesi’nin ücret teklifi için süre istemesi sebebiyle cuma gününe ertelendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.