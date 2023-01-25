TİS görüşmeleri ertelendi!

İzmit Belediyesi’nde BEKAŞ ve SARBAŞ’ta çalışan yaklaşık 1800 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ilk oturumu 5 Ocak tarihinde İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda başladı. Görüşmelerin ilk oturumunda altışar aylık dilimler kapsayan idari maddeler görüşüldü. Görüşmelerde 43 idari madde geçti. 12 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise 3 idari maddede daha anlaşmaya varıldı. Her iki oturumda da parasal maddelere geçilmezken, işveren tarafının değerlendirme yapması için 25 Ocak’a kadar görüşmelere ara verilmişti. TİS görüşmelerinin üçüncüsü bugün saat 15:00’da İzmit Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilmesi bekleniyordu fakat görüşmeler İzmit Belediyesi’nin ücret teklifi için süre istemesinden kaynaklı cuma gününe ertelendi.