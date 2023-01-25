İYİ Parti’de devir teslim yapıldı

15 Ocak’ta gerçekleşen ve tek listeyle gidilen İYİ Parti Kocaeli 3. Olağan İl Kongresinde kullanılan geçerli oyların tamamını alarak il başkanı seçilen Nusret Acur, ilk atamasını kadın politikaları biriminde yaptı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığının 15 Ocak’taki kongresi sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısı önceki akşam parti binasında gerçekleşti. Tüm yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantı öncesinde gerçekleşen devir teslim töreninde geçmiş dönem il başkanı Şanbaz Yıldız’a 4 buçuk yıllık görevi boyunca partiye verdiği emekleri sebebiyle plaket takdim edilirken, Yıldızda Nusret Acur’a başkan seçilmesi dolayısıyla çiçek verdi.

YASEMİN MET İLE DEVAM

İl başkanı Acur, bu hafta yönetim kurulu görev taksimini bitirmeyi planladığını ifade ederek İl Kadın Politikaları Başkanlığı görevine Yasemin Met ile devam edeceklerini dile getirdi. Eleştirilere sebep olan üst kurul delegeliği konusunda da açıklama yapan Acur, “Verimli bir liste oluşturmaya çalıştık.Ben bu görevde daha önce bulundum, bu nedenle sayı 50de olsa kendimi yazmayacaktım. Amacım bu güzelliği bir başka arkadaşıma tattırmak” dedi.

“ARALARINDA SORUN YOK”

Öte yandan parti kaynakları, İl Kadın Politikaları Başkanlığına atanan Yasemin Met’in kurultay delegasyonu içinde yer almadığı için il başkanı Acur’la arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.