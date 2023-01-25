25 Oca 2023 - 14:35- Siyaset G: 25 Oca 2023 - 14:37

İYİ Parti’de devir teslim yapıldı

İYİ Parti’de kongre ile belirlenen il yönetiminin ilk toplantısı önceki akşam yapıldı. Toplantıya katılan eski başkan Şansaz Yıldız, görevi yeni başkan Nusret Acur’a devretti. Ayrıca Kadın Politikaları Başkanlığına ise yeniden Yasemin Met atandı
İYİ Parti’de devir teslim yapıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

15 Ocak’ta gerçekleşen ve tek listeyle gidilen İYİ Parti Kocaeli 3. Olağan İl Kongresinde kullanılan geçerli oyların tamamını alarak il başkanı seçilen Nusret Acur, ilk atamasını kadın politikaları biriminde yaptı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığının 15 Ocak’taki kongresi sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısı önceki akşam parti binasında gerçekleşti. Tüm yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantı öncesinde gerçekleşen devir teslim töreninde geçmiş dönem il başkanı Şanbaz Yıldız’a 4 buçuk yıllık görevi boyunca partiye verdiği emekleri sebebiyle plaket takdim edilirken, Yıldızda Nusret Acur’a başkan seçilmesi dolayısıyla çiçek verdi.

YASEMİN MET İLE DEVAM

İl başkanı Acur, bu hafta yönetim kurulu görev taksimini bitirmeyi planladığını ifade ederek İl Kadın Politikaları Başkanlığı görevine Yasemin Met ile devam edeceklerini dile getirdi. Eleştirilere sebep olan üst kurul delegeliği konusunda da açıklama yapan Acur, “Verimli bir liste oluşturmaya çalıştık.Ben bu görevde daha önce bulundum, bu nedenle sayı 50de olsa kendimi yazmayacaktım. Amacım bu güzelliği bir başka arkadaşıma tattırmak” dedi.

“ARALARINDA SORUN YOK”

Öte yandan parti kaynakları, İl Kadın Politikaları Başkanlığına atanan Yasemin Met’in kurultay delegasyonu içinde yer almadığı için il başkanı Acur’la arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

# Kadın, İyi Parti

25 Oca 2023 - 14:35 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.266.519 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP SKM başkanı belli oldu mask
CHP SKM başkanı belli oldu
YRP'de yeni il başkanı atandı mask
YRP'de yeni il başkanı atandı
İzmit’te 2023 seçimleri için vites yükseltti mask
İzmit’te 2023 seçimleri için vites yükseltti
Sancaklı’dan İzmit Belediyesine mask
Sancaklı’dan İzmit Belediyesine
Nusret Acur, "Kendi hakkımdan feragat ettim" mask
Nusret Acur, "Kendi hakkımdan feragat ettim"
İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU mask
İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL