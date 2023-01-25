25 Oca 2023 - 14:51- Spor G: 25 Oca 2023 - 14:54

“Lider bitirmek, lider olmaktan daha güzel”

Brunga Tesisleri'nde devam eden Serik maçı öncesinde basın mensuplarına demeç veren teknik direktör Fırat Gül lider oldukları için mutlu olduklarını ancak ligi lider bitirmenin çok daha güzel olduğunu vurguladı
“Lider bitirmek, lider olmaktan daha güzel” mask

''RAKİPLERİN KAYBETTİĞİ PUANLAR ANLAMLI OLDU''

Fırat Gül: “Zor bir maçtan geçtik. Yani gerçekten kırılma anları olan bir maçtı. Ama sonuç itibarıyla galibiyete yakın taraf, tabii ki bizdik. Daha çok net pozisyon bulduk. Oyunda daha çok topa sahip olan, rakip ceza sahasına giren, pozisyon bulan takım biz olduk. Rakibimizin stratejisi daha önce karşılaştığımız takımların birçoğunda benzer şekildeydi. Bekleyip, hızlı hücum üzerinden gol bulmaya çalışan takımlara karşı oynadık. Bu maçta olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte de, bu senaryoda birçok maç oynayacağız. Ama hep galip gelmemiz lazım. Çünkü bizim hedefimiz şampiyonluk. Bazen oyun olarak istediğimiz standardın altında kalabiliyoruz. Bu birçok takımın başına gelen bir şey. Bizim de başımıza zaman zaman gelecektir. Ancak o anlarda maç kazanmak bizim için çok önemli kriter. Çünkü şampiyonluğa gidiyorsanız, zaman zaman enerjiniz düşse de maç kazanabilmeyi becermeniz lazım. Oyunun bölüm bölüm dalgalandığı zamanlarda, iyi performans vermek lazım. Rakiplerin kaybettiği puanlarla, aldığımız üç puan daha efektif hale geldi. Lider olmak güzel ama lider bitirmek hepsinden daha önemli''.

''BİZ KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Gül:" Biz kaldığımız yerden aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yarının başında yani başlamadan verdiğim bir röportajda şunu söylemiştim. İkinci yarılar her zaman zor geçer. Daha zor geçecek. Çünkü bütün takımların kendine göre bir hesabı var. Küme düşme, ligde kalma play-off'a girme, şampiyon olmak gibi hesapları olan takımlar var. O yüzden maçların hepsi daha daha sıkı geçecektir. Ve şunu söylemiştim. Her takım her takıma puan kaybedebilir. Bu bir kriter değil. Çünkü 2. ligde zaman zaman günlük performanslar belirleyici oluyor Yani rakiplerimizin mesela baktığınız zaman kaybettiği puanlara kağıt üzerinde kaybetme ihtimali yok diyebileceğiniz maçlarda puan kaybettiler. Bunlar gayet futbolun içinde olan şeyler. Ama bizim için önemli olan tek gerçek var. Bizim ne yaptığımız? Bunu her zaman söylüyorum. Biz kazanmaya devam edeceğiz'' dedi.

# takım

25 Oca 2023 - 14:51 - Spor

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