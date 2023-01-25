Paranın sahibini arıyor

Geçtiğimiz günlerde Zenginoğlu Turşucusu mevkiinde bir kadının cebinden parasını düşürdüğünü, parayı alarak kendisine götürmek isterken kadının gözden kaybolduğunu söyleyen İmat, “Parayı düşüren kadın 50-60 yaşları arasındaydı. Miktar fazla değil aslında. Fakat bu devirde 10 liranın bile değeri önemi var” dedi. Hasan İmat, parasını düşüren kadının 0.544 532 76 01 numaralı telefondan kendisine ulaşmasını istiyor.
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# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.