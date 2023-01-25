25 Oca 2023 - 14:57- Gündem G: 25 Oca 2023 - 15:00

Paranın sahibini arıyor

İzmit’te ikamet eden Hasan İmat isimli bir vatandaş, parasını düşüren bir daha göremediği kadını arıyor.

Paranın sahibini arıyor mask
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Geçtiğimiz günlerde Zenginoğlu Turşucusu mevkiinde bir kadının cebinden parasını düşürdüğünü, parayı alarak kendisine götürmek isterken kadının gözden kaybolduğunu söyleyen İmat, “Parayı düşüren kadın 50-60 yaşları arasındaydı. Miktar fazla değil aslında. Fakat bu devirde 10 liranın bile değeri önemi var” dedi. Hasan İmat, parasını düşüren kadının 0.544 532 76 01 numaralı telefondan kendisine ulaşmasını istiyor.
# Kadın

25 Oca 2023 - 14:57 - Gündem

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