Paranın sahibini arıyor

Geçtiğimiz günlerde Zenginoğlu Turşucusu mevkiinde bir kadının cebinden parasını düşürdüğünü, parayı alarak kendisine götürmek isterken kadının gözden kaybolduğunu söyleyen İmat, “Parayı düşüren kadın 50-60 yaşları arasındaydı. Miktar fazla değil aslında. Fakat bu devirde 10 liranın bile değeri önemi var” dedi. Hasan İmat, parasını düşüren kadının 0.544 532 76 01 numaralı telefondan kendisine ulaşmasını istiyor.