25 Oca 2023 - 15:25- Gündem G: 25 Oca 2023 - 15:29

Kartepe beyaza büründü

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe’de kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, kayak merkezine giden yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kartepe beyaza büründü mask
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İzmit’te aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinin bulunduğu alanlarda kar kalınlığı, 5 santime ulaştı. Maşukiye ile oteller bölgesi arasındaki 18 kilometrelik yolda ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çocuklarıyla birlikte Kartepe’ye gelenler de kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Kartepe’ye gelen Tuba Yağmur Aktaş, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Bu kadar kar beklemiyordum, daha az kar yağar, diye düşünüyordum. Bu yağış hepimizi mutlu etti. Karlar arasında yürüyüş yapacağız, yemek yiyeceğiz ve güzel bir gün olacak” dedi.

İlk kez Kartepe'ye geldiğini söyleyen Veysel Akman da "Bu kadar çok kar yağmasını beklemiyorduk. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağışının sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. 
# Kartepe, Yemek

25 Oca 2023 - 15:25 - Gündem

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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