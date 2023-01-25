Kartepe beyaza büründü

İzmit’te aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinin bulunduğu alanlarda kar kalınlığı, 5 santime ulaştı. Maşukiye ile oteller bölgesi arasındaki 18 kilometrelik yolda ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çocuklarıyla birlikte Kartepe’ye gelenler de kar yağışına sevindiklerini söyledi.
Kartepe’ye gelen Tuba Yağmur Aktaş, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Bu kadar kar beklemiyordum, daha az kar yağar, diye düşünüyordum. Bu yağış hepimizi mutlu etti. Karlar arasında yürüyüş yapacağız, yemek yiyeceğiz ve güzel bir gün olacak” dedi.
İlk kez Kartepe'ye geldiğini söyleyen Veysel Akman da "Bu kadar çok kar yağmasını beklemiyorduk. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağışının sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.