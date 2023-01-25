Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Şubat 2021’de yapılan ihaleye istinaden Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı başlamıştı. Ancak artan maliyetler nedeniyle ihaleyi kazanan firma projeyi feshetti. Aldıkları projelerin yüzde 10’unu tamamlamayan firmalara, işi bırakma hakkı veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden yararlanan firma, inşaatı hafriyat kısmında bıraktı ve hastanenin temelleri dahi atılmadı.

22 Şubat 2022’de Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden ihale düzenlendi. İhale, projenin 750 günde tamamlanmasını hedefliyor. Buna göre eğer ihale yapılırsa proje 5 yıl sonra tamamlanabilecek.

SÖZ VERDİLER AMA HASTANE YOK

Tarhan, “Gebze’de yapılmakta olan Fatih Hastanesinin kapasitesinin yeterli gelmeyeceğini ve Çayırova’ya bir hastane yapılması gerektiğini 2016 yılında TBMM Genel Kurulunda gündeme getirmiştim. Dönemin Sanayi Bakanı Fikri Işık, 2017 bütçesinde Çayırova Devlet Hastanesi için bütçe ayrılacağını belirtmişti ve TBMM’de, tüm milletimizin önünde hastanenin sözünü vermişti. Ben de bu sözün takipçisi olacağımı söyledim.

2018 yılında da hastanenin temelinin atılacağını söyleyen Işık, en geç 3 yıl içerisinde hastanenin biteceğini belirtmişti. Buna göre hastanenin 2021 yılında tamamlanmış olması gerekirdi. Ben sözümü tutarak hastanenin yapım sürecini takip ediyorum. Ancak yedi yıl oldu, kaç Bakan değişti, hastane hala ortada yok.”

BAKANLIK YANIT VERMİYOR

Tarhan’dan devamla, “Fikri Işık gitti, şimdi Sağlık Bakanlığı’na hastanenin akıbetiyle ilgili soru soruyorum. Ancak Sayın Bakan soru önergelerimize yanıt verme teveccühünde bulunmuyor. Çayırovalı’nın ihtiyacı giderilmiyor. Ancak sürecin takipçisi olacağıma söz vermiştim. Millete verdiğim sözü tutmaya devam ediyorum.”

Bu doğrultuda Tahsin Tarhan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasını isteyerek aşağıdaki soruları sordu:

1)22 Aralık 2022’de Çayırova Devlet Hastane ihalesi sonuçlandı mı?

2) İhaleyi alan firma bilgileri nedir?

3)Üstlenici firmanın sunduğu ve kabul edilen maliyet bedeli nedir?

4)Projenin 750 günde tamamlanmaması durumunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır?