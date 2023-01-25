SEDAŞ, KalDer üyesi oldu

SEDAŞ’ın KalDer üyesi olması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreni, Sakarya’daki Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşti. Törende üyelik sertifikasını SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz KalDer yöneticisi Elif Eğeryılmaz’ın elinden aldı.

SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi ve bağlı departmanların katılım sağladığı törende konuşan SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz “Mükemmellik kültürünü benimseyen ve ülkemizin yaşam kalitesini artırma misyonu ile çalışan Türkiye Kalite Derneği’nin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. KalDer’in sağladığı eğitimler, etkinlikler, deneyim paylaşımları ve teknik geziler gibi hizmetlerinin şirketimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ülkemizde öncülük eden dernek ile iş birliği çalışmalarımızı Regülasyon ve Uyum Direktörlüğümüze bağlı Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürlüğümüz üstlenecek. Hedefimiz her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve onlara sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaktır. Üyeliğimizin şirketimize büyük katkı ve kazanımlar getirmesini temenni ederim” dedi.

Ülkemizde 30 yılı aşkın bir süredir yönetim ve kalite bilincinin yaygınlaşması ve benimsenmesi için faaliyet gösteren KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın “Yönetim Kalitesi ve Sürdürülebilirlik” ilkelerinin yaygınlaşması çalışmalarında lider rol üstlenmektedir.