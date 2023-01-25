25 Oca 2023 - 16:00- Spor G: 25 Oca 2023 - 16:03

Yönetimde artık herkes başkan yardımcısı

Kocaelispor yönetiminin önceki akşamki toplantısından görev dağımı sonrasında ilginç bir karar çıktı
Yönetimde artık herkes başkan yardımcısı mask
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AĞIR İSİMLERİN SAYISI ÇOK
Maddi ve siyasi olarak yönetimde yer alan ağır isimlerin fazlalığı sonrasında, yeni yönetim kurulunda tüm yöneticiler başkan yardımcısı olarak atandı. Sefa Sirmen’in 90 yıllardaki yönetim modeline dönen kulüpte böylece herkes başkan yardımcısı olacak ve bir şubeden sorumlu bulunacak.

25 Oca 2023 - 16:00 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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kibarcik - hay-ırlı olsun sankı ekmekrası kofte dagıtılıyor veselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 17:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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