Yönetimde artık herkes başkan yardımcısı

AĞIR İSİMLERİN SAYISI ÇOK

Maddi ve siyasi olarak yönetimde yer alan ağır isimlerin fazlalığı sonrasında, yeni yönetim kurulunda tüm yöneticiler başkan yardımcısı olarak atandı. Sefa Sirmen’in 90 yıllardaki yönetim modeline dönen kulüpte böylece herkes başkan yardımcısı olacak ve bir şubeden sorumlu bulunacak.