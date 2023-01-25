25 Oca 2023 - 16:27- Asayiş G: 25 Oca 2023 - 16:37

Liseli Büşra’yı canice katletmişti, internet arama geçmişi kan dondurdu

Gebze ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ı önce işkence edip, daha sonra yakarak canice öldüren katil zanlısı Taner Yaylacı’nın cinayeti işlemeden önce internet üzerinden yaptığı aramalar kan dondurdu.
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Olay, 7 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Kocaeli  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi otopsi için morga. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, anne Aylin Çelik’e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı’yı gözaltına aldı. Genç kızın katil zanlısı olan Taner Yaylacı’nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Zanlının delilleri karartmak amacıyla genç kızın bedenini yaktığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet öncesi internette aradığı bilgiler kan dondurdu
Cinayet sonrasında katil zanlısı Taner Yaylacı’nın cep telefonu ve bilgisayarı incelemeye alındı. Yapılan incelemeler çerçevesinde Yaylacı’nın cinayeti işlemeden önce internet üzerinden yaptığı aramalar kan dondurdu. Yaylacı’nın, “Boğulmayla ilgili ceset görüntüleri”, “Elektroşok tabancasıyla bir insan nasıl bayıltılır?”, “Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları”, “DNA ile suçlu bulunur mu?”, “Boğulmayla ilgili yapılan analizlerde belirtiler nasıl anlaşılır?”, “Otopsi raporu kaç günde çıkar?”, “2021-2022 lise okul çıkış saatleri'”, “Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları”, “Bilişim suçlarında adli tıp tespitleri”, “Bayıltmadan sonra tecavüz”, “Ölümle sonuçlanan ırza geçme”, “Bayan azdırıcı ürünler”, “, “Tecavüzün cezası”, “15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?” ve “Zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler” ile ilgili araştırmalar yaptığı ortaya çıktı.

# Okul, genç, itfaiye, Olay, polis, sağlık, emniyet, Vatandaşlar

25 Oca 2023 - 16:27 - Asayiş

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