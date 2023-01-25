Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, Büyükakın’a ‘halkına duyarlı’ ödülü verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a, dünya genelinde faaliyet gösteren ve Türk ve yabancı gazetecilere hizmet veren, UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (Internatıonal Journalist Assocıation) Genel Başkanı Ahmet Öz tarafından, “Halkına Duyarlı Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü” verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde Sivil Toplum Örgütleri ile Buluşma Toplantısına katılan Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, konuşma yaptı.

SORUNLARLA İLGİLENDİ

Öz yaptığı konuşmasında, “ Memleketim Kocaeli Karamürsel'dir. Yaklaşık 4 yıl önce halkın oyları ile seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretimde bulundum. Bu ziyarette Tahir Büyükakın başkanımız telefon numarasını benimle paylaştı ve beni her zaman arayabilirsin dedi. Memleketim Kocaeli Karamürsel halkı tarafından şahsıma 4 yıl boyunca yaklaşık 60 sorun gelmiştir ve bu sorunları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın’a bayram, seyran, hafta sonu tatili demeden ilettim. Başkanımız Tahir Büyükakın, şahsıma sorunlarını ileten kişilerin ad ve soyadları ile cep telefonlarını aldı. Daire başkanlarına sorunları olan kişileri direk aratarak çözüme ulaştırdıklarını, yine sorunları için beni arayan ve sorunlarını çözüldüğünü ileterek teşekkür eden vatandaşlarımızdan öğreniyordum.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

12 ilçeye hizmet eden ve 7/24 halkının sorunlarının çözümü için mücadele ederek özverili çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a halkımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti adına halkına duyarlı Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü’nü vermekten büyük mutluluk duyuyorum.” İfadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a halkına duyarlı Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü takdim etti.