Kocaeli’de ulaşıma zam geldi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2023 yılı ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu taşıma, taksi, okul servisleri, çekici ve kurtarıcı ile otopark zamları görüşüldü. Zam talebi geçtiğimiz Aralık ayında gündeme gelmiş ve ilgili maddeler komisyona gönderilmişti. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın ise ulaşıma yüzde 50 oranında zam talebi bulunuyordu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 32 gündem maddesi görüşüldü.

YÜZDE 23 ZAM

Toplantıda; 6,5 TL olan şehir içi ulaşım ücreti yüzde 23 zam yapılarak 8 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen gibi indirimli tarifeler ise ‘indirimli’ olarak tek tarife altında belirlendi. 4,5 TL olarak uygulanan indirimli tarifeye ise yüzde 22 oranında zam uygulanarak 5.5 TL’ye çıkarıldı. İndirimli tarifede Büyükşehir desteği 1,25 TL olarak belirlendi.

TRAMVAY'A YÜZDE 30, DENİZ ULAŞIMINA YÜZDE 23

Tramvay ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılarak tam biniş 5 liradan 6,5 liraya çıktı. İndirimli binişe ise yüzde 12 zam ile 3 lira 80 kuruştan 4 lira 25 kuruşa çıktı.

Deniz ulaşımına ise yüzde 23 zam ile tam biniş 7 lira 75 kuruştan 9 lira 50 kuruşa, indirimli binişe ise yüzde 9 zam ile 5 lira 75 kuruştan 6 lira 25 kuruşa çıkartıldı.

ABONMAN UYGULAMASI MART’TA

İndirimli tarifeler için Kocaeli’de ilk kez uygulamaya konulacak olan abonman uygulamasına ise 1 Mart itibariyle geçileceği açıklandı