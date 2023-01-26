2023 zamlarına birde bu eklendi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bu yılki ilk toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 32 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda taksi ücretlerine zam yapılması gündeme geldi. UKOME toplantısında alınan karar ile taksi ücretlerine de zam geldi. Taksilerde tarife açılış fiyatı 8 TL’den 11,5 TL’ye yükseltildi. Kilometre ücreti ise 8.5 TL’den 11 TL’ye yükseltildi. 20 TL olan indi-bindi ise 40 TL’ye yükseltildi.