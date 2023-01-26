Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bu yılki ilk toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 32 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda taksi ücretlerine zam yapılması gündeme geldi. UKOME toplantısında alınan karar ile taksi ücretlerine de zam geldi. Taksilerde tarife açılış fiyatı 8 TL’den 11,5 TL’ye yükseltildi. Kilometre ücreti ise 8.5 TL’den 11 TL’ye yükseltildi. 20 TL olan indi-bindi ise 40 TL’ye yükseltildi.
26 Oca 2023 - 12:24- Ekonomi Güncelleme: 26 Oca 2023 - 12:28
2023 zamlarına birde bu eklendi!
UKOME toplantısı bugün gerçekleştirildi. Taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesi toplantıda görüşüldü. Toplantıda 20 TL olan indi-bindi ise 40 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.