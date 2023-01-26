26 Oca 2023 - 12:24- Ekonomi G: 26 Oca 2023 - 12:28

2023 zamlarına birde bu eklendi!

UKOME toplantısı bugün gerçekleştirildi. Taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesi toplantıda görüşüldü. Toplantıda 20 TL olan indi-bindi ise 40 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.
2023 zamlarına birde bu eklendi! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bu yılki ilk toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 32 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda taksi ücretlerine zam yapılması gündeme geldi. UKOME toplantısında alınan karar ile taksi ücretlerine de zam geldi. Taksilerde tarife açılış fiyatı 8 TL’den 11,5 TL’ye yükseltildi. Kilometre ücreti ise 8.5 TL’den 11 TL’ye yükseltildi. 20 TL olan indi-bindi ise 40 TL’ye yükseltildi.
# karar, Büyükşehir Belediyesi

26 Oca 2023 - 12:24 - Ekonomi

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