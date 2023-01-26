26 Oca 2023 - 12:28- Gündem G: 26 Oca 2023 - 12:37

Vatandaş hastane randevusu bekliyor! “Kim öle kim kala”

Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte oluşan sorunlardan biri de hastanelerde yaşanan yığılmalar oldu. Kocaeli devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar hastanelerden randevu alamadığı için mağduriyetini dile getirdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Vatandaş hastane randevusu bekliyor! “Kim öle kim kala” mask
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Kocaeli’de devlet hastanelerinden haftalardır randevu alamayan vatandaş SEKA yürüyüş yolu polikinlik önünde dert yandı. Bir süredir vatandaşlardan aldığımız duyuma göre devlet hastanelerinden randevu almak kabusa dönüştü. MHRS veya 182’yi arayarak randevu almaya çalışa vatandaşlar ya randevu alamıyor ya da randevu günü haftalar/aylar sonrasına veriliyor. Bel tutulması nedeniyle randevu almak isteyen vatandaşların biri beyin cerrahisinden randevu alamayınca haftalar sonra fizik tedaviden randevu alabildi. Mağduriyetini dile getiren Melek Öztüfek ise, “Haftalardır bekliyorum belim tutuldu sürekli acı çekiyorum. Beyin cerrahiden randevu alamadım. Artık randevu alana kadar kim öle kim kala” ifadelerini kullandı. Benzer sorunu yaşan bir vatandaş ise gazetemize yaptığı şikayette haftalardır cildiyeden randevu alamadığını ve mecburen özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

# Vatandaşlar

26 Oca 2023 - 12:28 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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