Vatandaş hastane randevusu bekliyor! “Kim öle kim kala”

Kocaeli’de devlet hastanelerinden haftalardır randevu alamayan vatandaş SEKA yürüyüş yolu polikinlik önünde dert yandı. Bir süredir vatandaşlardan aldığımız duyuma göre devlet hastanelerinden randevu almak kabusa dönüştü. MHRS veya 182’yi arayarak randevu almaya çalışa vatandaşlar ya randevu alamıyor ya da randevu günü haftalar/aylar sonrasına veriliyor. Bel tutulması nedeniyle randevu almak isteyen vatandaşların biri beyin cerrahisinden randevu alamayınca haftalar sonra fizik tedaviden randevu alabildi. Mağduriyetini dile getiren Melek Öztüfek ise, “Haftalardır bekliyorum belim tutuldu sürekli acı çekiyorum. Beyin cerrahiden randevu alamadım. Artık randevu alana kadar kim öle kim kala” ifadelerini kullandı. Benzer sorunu yaşan bir vatandaş ise gazetemize yaptığı şikayette haftalardır cildiyeden randevu alamadığını ve mecburen özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.