Lider Bağdat dinlendi, Dilovası yakaladı: 4-3

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Ateş’i de Play-Off yolunda Karamürsel yakaladı. Bu arada düşme hattının kritik maçında Alikahya Belediye, Deplasmanda Beylikbağı takımını 2-0 yenerek adeta 6 puan kazandı, ligin bitimine 4 maç kala rakibiyle farkı 6 puana indirdi.

DİLOVASI DÜELLOYU KAZANDI

Dilovası Belediyespor, Köseköy Ateşspor’u 4-3 yenerken goller Emircan Demir, Murat Çetinkaya, Mesut Bulut ve Ali Keçeci’den geldi.