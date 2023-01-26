Kandıra Gençlerbirliği’ni, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Dağtekin ve Mücahit Cici temsil etti. Kandıralı yöneticiler takıma baklava ikramında bulunup ikinci devrede başarılar diledi.
26 Oca 2023 - 13:30- Spor Güncelleme: 26 Oca 2023 - 13:35
Kandıra’dan “en tatlı” ziyaret
Amatör Lig, 1. Küme, C Grubu’nda şampiyon olup Süper Amatör Lig’e çıkan Kandıra Gençlerbirliği Yönetimi, Serik Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’u tesislerde ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.