26 Oca 2023 - 13:30- Spor

Kandıra’dan “en tatlı” ziyaret

Amatör Lig, 1. Küme, C Grubu’nda şampiyon olup Süper Amatör Lig’e çıkan Kandıra Gençlerbirliği Yönetimi, Serik Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’u tesislerde ziyaret etti.