Genel Başkan Yardımcısı Esen, "İlk 90 günde İstanbul sözleşmesini getireceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen bugün Deva Partisi İl binasında partililer ile bir arya geldi. Ardından basın açıklaması düzenleyen Esen burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan DEVA Partisi İl Başkanı Âdem Koç;” İnşallah şafak bugün 108 gün özgürlüğe demokrasiye, refaha az kaldı. Ülke normalleşecek. Saha çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bundan önce de genel merkezdeki programlara katılım sağladık. Ayrıca Regaip Kandilini kutluyorum. Program olarak da bugün Perşembe pazarında olacağız, mavi yeleklerimizi giyeceğiz, biliyorsunuz bunu yapan tek parti Türkiye’de biziz.” dedi.

“SİYASET TARİHİNE İNOVASYON GETİRDİ”

Esen yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;” Biz üç gündür bölgedeyiz. Kocaeli’mde bir takım çalışmalar yapacağız. Bunları genel merkez kapsamında gerçekleştiriyoruz Bölge bölge farklı illerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Akdeniz’de olacağız. Biz şunu hedefliyoruz, hem teşkilatlarla bir araya gelip tanışıyoruz, hem de sahada oluyoruz. DEVA Partisi’nin siyaset tarihine inovasyon getirdiğini iddia ediyoruz.

“22 EYLEM PLANI ÇIKARTTIK”

22 adet eylem planı çıkarttık geleceğe dair çözümlerimizin şifreleri yer alıyor. Bugün açıklanan eylem planlarının popülist ve vaatten ibaret olan siyaseten değişmesi gerektiğini, gençlerin önünü açacak, ülkeden kaçmaya değil katı sağamaya çalışacağı bir şey çalışacağız. Bu minvalde çalışmalarımızı tamamladık. Resmi olarak açıklanmasa da 14 Mayıs olarak belirlenen tarihe kadar sahada olacağız. Bazı medya organları ücretli reklamımızı bile kabul etmedi DEVA’nın duyulması bilinmesi bazılarını rahatsız ediyor anlaşılan.

“KÜLTÜREL BASININ YOĞUN OLDUĞU İLLERDE ZOR”

Partide yer alan kadın sayısı hakkında açıklamalarda bulunan Esen; “Biz eşitlikten yanayız. O sebeple yüzde 35’lik pay koyduk teşkilatlarımızda bunu olabildiğince sağlamaya çalıştık. Muşta kadın ve ereklerin ayrı açık hava kafeleri var. Farklılıklara duyarlı bir devlet olmalıyız ama bazen kadınlara ulaşmak kültürel baskının yoğun olduğu illerde zor oluyor.”

“ERKEKLER KADAR TALEPKAR DEĞİL”

Kadınların siyasette erkekler kadın talepkar olmadığını söyleyen Esen; “Genel Başkanımız, en az 41 ilde kendi logomuz ile seçimlere gireceğimizi ilan etti. Bu 41 ilin sayısı artabilir biz mutlu oluruz. Kadın sayısını artıracağız, ama kadın erkek kadar talepkar değil siyaset konusunda. Biz pozitif ayrıcalıkla kadın sayısını daha yüksek tutacağız” dedi.

“TARİKATLARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI GEREK”

Esen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizde çok farklı kültürler var dini bakış açısı bu kültürlerin yapılarına göre de değişiklik arz ediyor. Din kadının toplumda olmasını engelleyen bir yapı değil. Peygamberimizin hanımın o zamanalar yaptığı iş ile bu günün kadın CEO’larından biri olduğunu görüyoruz. Ama din ülkeler arasında da farklılık gösteriyor. Sudi Arabistan’da bir kadının yüzünü göremezsiniz ama burada peygamber zamanına yakın bir anlayışla devam ediyor. Biz temel hak ve özgürlüklere inanıyoruz. Tarikatları da doğrudan bütünü ile yanlıştır diye karalamanın da doğru olmadığını düşüyorum. Ama bunu bütün tarikatlara da mal etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Topluluk olarak ibadet etmek isteyenler olabilir ona da saygı ile bakmak lazım. Burada devletin sorumluluğu vardır. Devletin sorumluğu altı yaşındaki çocuktan yola çıkarak onu denetlemeli. Tarikatların faaliyetlerinin kontrol altında utulması gerekir. Bu sorunları alevi benzer din yetkililerin de olduğunu duyuyoruz biz bakış açımızla, bireylere sunacağımız hak ve fırsatlarla legal anlamda kontrol ve denetim altında tutabileceğimiz yapılar ile yapabileceğimizi düşünüyoruz.“

“KADININ BEYANI ESASTIR”

“Kadının beyanı şu anda esas tabi ki, Sistemi doğru kurduğunuzda beyanı esas olmalıdır. Öncelikle kadınla doğrudan temasta olan ekiplerin, muhtar, sağlık ocağı ya da karakola gidebilir bakın kaç yere gidebiliyor bir kadın. Uygulama noktasında bir sıkıntı var diyoruz ya. Bunlar hemen araştırılabilir kadın darp edilmiş mi? Herkes aynı duyarlılıkta olamayabiliyor. Eğer sorumlu kişinin bir sorumsuzluğu varsa ona da ceza ön görülmelidir. İlk 90 günde İstanbul sözleşmesini getireceğiz. Büyük bir şey değil iki günlük bir kapasite eğitimi verilerek halledilebilir”