Okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Bugün, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servisi ücretlerine gelecek olan zam da belli oldu.
YÜZDE 40 ZAM
Ulaşım ile ilgili tüm zamların açıklandığı toplantıda, Kocaeli Servis Araçları Odası’nın talebi üzerine, eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında servis araçları ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.