Okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Bugün, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servisi ücretlerine gelecek olan zam da belli oldu.

YÜZDE 40 ZAM

Ulaşım ile ilgili tüm zamların açıklandığı toplantıda, Kocaeli Servis Araçları Odası’nın talebi üzerine, eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında servis araçları ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.