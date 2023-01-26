26 Oca 2023 - 13:48- Ekonomi G: 26 Oca 2023 - 13:54

Okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Bugün gerçekleştirilen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servislerine yapılacak olan zam miktarı da belli oldu
Okul servis ücretlerine yüzde 40 zam mask

Bugün,  Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen, Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servisi ücretlerine gelecek olan zam da belli oldu.

YÜZDE 40 ZAM

Ulaşım ile ilgili tüm zamların açıklandığı toplantıda,  Kocaeli Servis Araçları Odası’nın talebi üzerine, eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında servis araçları ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. 
# eğitim, Büyükşehir Belediyesi, Okul

26 Oca 2023 - 13:48 - Ekonomi

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