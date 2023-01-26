Belediye başkanı yakın dostu olan Başkan Engin Koyun, “İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin düzenlediği Spor Tarihi Söyleşisi’nde gençlerle bir araya geldik. Güzel bir gün yaşadık. Herkese teşekkürler. Kocaelispor sevgisini orada da aşıladık” dedi.
26 Oca 2023 - 13:58- Spor Güncelleme: 26 Oca 2023 - 14:10
Başkan Koyun İstanbul’da Kocaelispor rüzgarı estirdi
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İsatnbul Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin düzenlediği Spor Tarihi Söyleşisi’nde gençlerle bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.