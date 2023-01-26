Başkan Koyun İstanbul’da Kocaelispor rüzgarı estirdi

Belediye başkanı yakın dostu olan Başkan Engin Koyun, “İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nin düzenlediği Spor Tarihi Söyleşisi’nde gençlerle bir araya geldik. Güzel bir gün yaşadık. Herkese teşekkürler. Kocaelispor sevgisini orada da aşıladık” dedi.