Öz Karadeniz Kuyumculuk yarın hizmete giriyor

AÇILIŞI YARIN

Aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanlığını yürüten Muharrem Can ile Osman Öztürk’ün ortaklığındaki Öz Karadeniz Kuyumculuk firmasının açılışı, yarın Cuma namazının ardından yapılacak. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı FatmaKaplan Hürriyet’in de katılması bekleniyor. İş ortakları Osman Öztürk ve Muharrem Can’ın TürkCan isimli bir de inşaat firması bulunuyor.