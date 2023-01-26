26 Oca 2023 - 14:05- Ekonomi G: 26 Oca 2023 - 14:19

Öz Karadeniz Kuyumculuk yarın hizmete giriyor

Kentimizin alanında önemli firmalarından biri olan Öz Karadeniz Kuyumcusu, yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor. 1997 yılında Kocaeli’de hizmet vermeye başlayan ve uzun yıllardır İzmit’in merkezi durumundaki Belediye İş Hanı’nda müşterilerini ağırlayan firma, daha önce Gülaçtı Kuyumculuk firmasının yer aldığı binaya taşındı.
Öz Karadeniz Kuyumculuk yarın hizmete giriyor mask
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AÇILIŞI YARIN

Aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanlığını yürüten Muharrem Can ile Osman Öztürk’ün ortaklığındaki Öz Karadeniz Kuyumculuk firmasının açılışı, yarın Cuma namazının ardından yapılacak. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı FatmaKaplan Hürriyet’in de katılması bekleniyor. İş ortakları Osman Öztürk ve Muharrem Can’ın TürkCan isimli bir de inşaat firması bulunuyor.
# türkiye

26 Oca 2023 - 14:05 - Ekonomi

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