Öz Karadeniz Kuyumculuk yarın hizmete giriyor

AÇILIŞI YARIN
Aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanlığını yürüten Muharrem Can ile Osman Öztürk’ün ortaklığındaki Öz Karadeniz Kuyumculuk firmasının açılışı, yarın Cuma namazının ardından yapılacak. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı FatmaKaplan Hürriyet’in de katılması bekleniyor. İş ortakları Osman Öztürk ve Muharrem Can’ın TürkCan isimli bir de inşaat firması bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.