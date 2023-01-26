Sakarya Barosu, "Erkek Hakları Merkezi" kurma kararı aldı

Sendika.org'un haberine göre, baronun kadın yöneticilerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısından, “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı çıktı. Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız ve iki yönetici ret oyu verdi. Ancak beş erkek yöneticinin oy kullanmasıyla karar oy çokluğuyla alındı. Baro yönetimi, daha sonra üyelerine gönderilen mesajla merkeze üyelik çağrısı yaptı.

Kararı değerlendiren Toplumsal Hukuk Kadın’dan Avukat İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ifade etti.

Karaman ayrıca, bunun geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” diye konuştu.