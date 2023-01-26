Şefik Öner' ise “Bu güzel kariyeri ve deneyimi yaşamam da emeği geçen ve desteği olan başta dualarını esirgemeyen ve benim her zaman arkamda olan canım ailem, sahalarda birlikte görev yaptığım ve tanımakta onur duyduğum hakem arkadaşlarıma, ağabeylerime, gözlemci hocalarıma, yöneticilerime, temsilcilerime futbolun içindeki tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Hakkınızı Helal edin Allah'a emanet olun” dedi.
26 Oca 2023 - 14:22- Spor Güncelleme: 26 Oca 2023 - 14:24
ŞEFİK ÖNER HAKEMLİĞE VEDA ETTİ
C Klasman Yardımcı futbol Hakemi Şefik Öner hakemliğe veda etti. TFFHGD’nde yapılan açımlamada “Türk Hakemliğine ve Kocaeli Hakemliğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.