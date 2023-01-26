ŞEFİK ÖNER HAKEMLİĞE VEDA ETTİ

Şefik Öner' ise “Bu güzel kariyeri ve deneyimi yaşamam da emeği geçen ve desteği olan başta dualarını esirgemeyen ve benim her zaman arkamda olan canım ailem, sahalarda birlikte görev yaptığım ve tanımakta onur duyduğum hakem arkadaşlarıma, ağabeylerime, gözlemci hocalarıma, yöneticilerime, temsilcilerime futbolun içindeki tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Hakkınızı Helal edin Allah'a emanet olun” dedi.