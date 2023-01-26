26 Oca 2023 - 14:37- Siyaset G: 26 Oca 2023 - 14:39

Devlet kira bedellerini 3 YIL DONDURSUN!

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan yaptığı yazılı açıklama ile enflasyonun ve hayat pahalılığının en çok kira bedelleri ile halka ve esnafa sıkıntı yaşattığını söyledi.

Devlet kira bedellerini 3 YIL DONDURSUN! mask

Parti olarak “Devlet mülklerinde kira bedelleri 3 yıl dondurulsun” kampanyasını başlattıklarını kaydeden Arslan, “ Türkiye’de yüksek kira artışları ile ilgili şikâyetler çığlığa dönüştü. Vatan Partisibu konuda vatandaşımıza köklü çözümler getiriyor. Bu kapsamda devlet mülklerinde kira bedellerinin 3 yıl dondurulmasını en uygun çözümdür” dedi.
# türkiye

26 Oca 2023 - 14:37 - Siyaset

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