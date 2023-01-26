Parti olarak “Devlet mülklerinde kira bedelleri 3 yıl dondurulsun” kampanyasını başlattıklarını kaydeden Arslan, “ Türkiye’de yüksek kira artışları ile ilgili şikâyetler çığlığa dönüştü. Vatan Partisibu konuda vatandaşımıza köklü çözümler getiriyor. Bu kapsamda devlet mülklerinde kira bedellerinin 3 yıl dondurulmasını en uygun çözümdür” dedi.
26 Oca 2023 - 14:37- Siyaset Güncelleme: 26 Oca 2023 - 14:39
Devlet kira bedellerini 3 YIL DONDURSUN!
Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan yaptığı yazılı açıklama ile enflasyonun ve hayat pahalılığının en çok kira bedelleri ile halka ve esnafa sıkıntı yaşattığını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.