26 Oca 2023 - 14:37- Siyaset

Devlet kira bedellerini 3 YIL DONDURSUN!

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan yaptığı yazılı açıklama ile enflasyonun ve hayat pahalılığının en çok kira bedelleri ile halka ve esnafa sıkıntı yaşattığını söyledi.