12 yaşındaki Bertuğ'nun acı ölümü

TOPRAĞA VERİLDİ
Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden Kartepe Hipodromunda at sahibi Fatih Kocaman ile Zeynep Kocaman çiftinin 2 çocuğundan biri olan Bertuğ Kocaman(12) epilepsi rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik Bertuğ’un vefatı ailesini, sevenlerini derinden üzdü. İzmit Yahya Kaptan Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Bertuğ bugün, öğle namazına müteakip İstasyon Tepecik Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İzmit Biberoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.