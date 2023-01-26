12 yaşındaki Bertuğ'nun acı ölümü

TOPRAĞA VERİLDİ

Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden Kartepe Hipodromunda at sahibi Fatih Kocaman ile Zeynep Kocaman çiftinin 2 çocuğundan biri olan Bertuğ Kocaman(12) epilepsi rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik Bertuğ’un vefatı ailesini, sevenlerini derinden üzdü. İzmit Yahya Kaptan Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Bertuğ bugün, öğle namazına müteakip İstasyon Tepecik Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası İzmit Biberoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.