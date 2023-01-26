26 Oca 2023 - 14:43- Asayiş G: 26 Oca 2023 - 14:54

Yaşlı çift iki gün arayla öldü

Derince ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Çiftçi (78) yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören eşi Habibe Çiftçi (77) ise iki gün sonra hayatını kaybetti.
Yaşlı çift iki gün arayla öldü mask
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Derince Kaşıkçı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Çiftçi pazartesi günü kalp krizi geçirdi. İzmit’te bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hüseyin Çiftçi, Salı günü köy mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada Yalova’da bir hastanede KOAH nedeniyle tedavi gören eşi Habibe Çiftçi'ye eşinin ölümünün haberi verildi. Habibe Çiftçi dün kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 5 çocuk annesi Habibe Çiftçi’nin cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verildi.

26 Oca 2023 - 14:43 - Asayiş

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