Derince Kaşıkçı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Çiftçi pazartesi günü kalp krizi geçirdi. İzmit’te bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hüseyin Çiftçi, Salı günü köy mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada Yalova’da bir hastanede KOAH nedeniyle tedavi gören eşi Habibe Çiftçi'ye eşinin ölümünün haberi verildi. Habibe Çiftçi dün kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 5 çocuk annesi Habibe Çiftçi’nin cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verildi.
26 Oca 2023 - 14:43- Asayiş Güncelleme: 26 Oca 2023 - 14:54
Yaşlı çift iki gün arayla öldü
Derince ilçesinde kalp krizi geçiren Hüseyin Çiftçi (78) yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören eşi Habibe Çiftçi (77) ise iki gün sonra hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.