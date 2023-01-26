26 Oca 2023 - 14:56- Spor G: 26 Oca 2023 - 15:02

Serik maçına kadar transfer donduruldu

Kocaelispor'da transfer görüşmeleri Serik maçına kadar askıya alındı. Serik maçından sonra bir ihtimal da olsa sürpriz bir isim gündeme alınabilir.
Serik maçına kadar transfer donduruldu mask

Kocaelispor’da transfer görüşmeleri donduruldu. Dün sabah saatlerine kadar yoğun bir trafik yaşayan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim, pazar günü deplasmanda oynanacak Serik maçı sonrasında, bir ihtimal sürpriz bir ismi gündemine alacak. Bu süre zarfında kesinlikle bir transfer görüşmesi yapılmayacak.
# Kocaelispor

26 Oca 2023 - 14:56 - Spor

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