Kocaelispor’da transfer görüşmeleri donduruldu. Dün sabah saatlerine kadar yoğun bir trafik yaşayan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim, pazar günü deplasmanda oynanacak Serik maçı sonrasında, bir ihtimal sürpriz bir ismi gündemine alacak. Bu süre zarfında kesinlikle bir transfer görüşmesi yapılmayacak.
26 Oca 2023 - 14:56- Spor Güncelleme: 26 Oca 2023 - 15:02
Serik maçına kadar transfer donduruldu
Kocaelispor'da transfer görüşmeleri Serik maçına kadar askıya alındı. Serik maçından sonra bir ihtimal da olsa sürpriz bir isim gündeme alınabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.