Serik maçına kadar transfer donduruldu

Kocaelispor’da transfer görüşmeleri donduruldu. Dün sabah saatlerine kadar yoğun bir trafik yaşayan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim, pazar günü deplasmanda oynanacak Serik maçı sonrasında, bir ihtimal sürpriz bir ismi gündemine alacak. Bu süre zarfında kesinlikle bir transfer görüşmesi yapılmayacak.