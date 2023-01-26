26 Oca 2023 - 15:13- Ekonomi G: 26 Oca 2023 - 15:28

Ulaşıma zam! Tramvaya %30, deniz ulaşımına %23 zam geldi

2023 yılının ilk ayını bitirmeye az kalmışken gelen zamlardan sonra maaşlar erimeye devam edecek gibi gözüküyor. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında şehir içi ulaşıma yüzde 23 zam yapıldı. Bunun yanı sıra Tramvay'a yüzde 30, Deniz ulaşımına ise yüzde 23'lük bir zam yapıldı.

Ulaşıma zam! Tramvaya %30, deniz ulaşımına %23 zam geldi mask

TRAMVAY'A YÜZDE 30, DENİZ ULAŞIMINA YÜZDE 23 ZAM
Tramvay ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılarak tam biniş 5 liradan 6,5 liraya çıktı. İndirimli binişe ise yüzde 12 zam ile 3 lira 80 kuruştan 4 lira 25 kuruşa çıktı.

Deniz ulaşımına ise yüzde 23 zam ile tam biniş 7 lira 75 kuruştan 9 lira 50 kuruşa, indirimli binişe ise yüzde 9 zam ile 5 lira 75 kuruştan 6 lira 25 kuruşa çıkartıldı.
# Deniz

26 Oca 2023 - 15:13 - Ekonomi

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