26 Oca 2023 - 15:13- Ekonomi

Ulaşıma zam! Tramvaya %30, deniz ulaşımına %23 zam geldi

2023 yılının ilk ayını bitirmeye az kalmışken gelen zamlardan sonra maaşlar erimeye devam edecek gibi gözüküyor. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında şehir içi ulaşıma yüzde 23 zam yapıldı. Bunun yanı sıra Tramvay'a yüzde 30, Deniz ulaşımına ise yüzde 23'lük bir zam yapıldı.