Sürücü yaşı 65’ten 69’a yükseltildi!

Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifleri, geçtiğimiz günlerde Kocaeli ve çevre illerin katılımıyla Düzce’de bulunan Kooperatif yerleşkesinde Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Düzce Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz’ın yanı sıra Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, Derince Kooperatif Marmara Birlik Yönetimi Üyesi Yılmaz Kaymak ve çevre illerden birçok başkan katıldı. Kooperatif başkanlarının sorunlarını dile getirdiği toplantıda Bakan Karaismailoğlu’na madde halinde talepler sunuldu. Toplantıda karara bağlanan önemli gelişmelerden birisi de araç kullanım yaşı 65’ten 69’a yükseltildi. Program sonunda Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu’nun 13 yaşındaki oğlu Ahmet Tuğrul Zorlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Türk bayrağı hediye etti.

İŞTE TOPLANTIDA KONUŞULANLAR

1-Belge yenileme parası 5 yılda bir 7 000.00 TL çok fazla zaten biz zamanında 3 000.00 TL aldık 2003 de

2-Taksici istediği fiyatı alıyor dolmuş alıyor, otobüs firmaları alıyor bizde TON KM uygulaması yok

3-Yurt dışı çalışan firmalar dönüş yükü altında yurt içi yükü alıyor C1 belgeli araçlara yurt içinden yük taşıma yasağı gelmeli Nasıl ki K2 si olan yurt içinde taşıma yapamaz kendi yükünü taşır K1 nasıl yurt dışına çıkamaz onlarda kendi yüklerini taşısın.

4- Her sektörde KDV indirimi yapıldı biz 100 binde 18 binde kazanmıyor iken 18 devlete ortak çalışıyoruz dolayısıyla KDV de borç birikiyor yâda gelir kaçakçılığı yapılıyor.

5-1 sefer mahsus 0 faizli ticari taşıt kredisi veya 2.el yurt dışından araç getirme muafiyeti.

6-K1 devir edilmeli babadan devir alan K1 hakları ile devir olmalı yeni belge gibi 25 ton talep edilmemeli