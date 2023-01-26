Kocaeli Büyükşehir'in yeni logosu çalıntı çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti markalaştırmak adına tasarlattığı ve kentin her yerine koymaya başladığı yeni logosu için şoke den bir iddia ortaya çıktı. İddialara göre Kocaeli Büyükşehir’in yeni tasarlattığı logonun, çok benzer bir logodan alındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce Everyone şirketi için tasarlanan logonun sosyal medyada da tasarımı yapan kişi tarafından paylaşılmış görselleri mevcut.
DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR
İddialara göre şirket logonun patentini 2021 Mart ayında aldığını söylerken, Kocaeli Büyükşehir’in bu logoyu izinsiz kullanması sonrası dava açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir ise çalıntı olduğu logo için topu loguyu tasarlayan şirkete atıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.