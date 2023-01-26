26 Oca 2023 - 15:30- Gündem G: 26 Oca 2023 - 15:36

Kocaeli Büyükşehir'in yeni logosu çalıntı çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logo olarak duyurduğu logonun birebir aynısının yabancı bir tasarımcı tarafından farklı bir şirket için yapıldığı ortaya çıktı.

Cihat Polat
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Kocaeli Büyükşehir'in yeni logosu çalıntı çıktı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti markalaştırmak adına tasarlattığı ve kentin her yerine koymaya başladığı yeni logosu için şoke den bir iddia ortaya çıktı. İddialara göre Kocaeli Büyükşehir’in yeni tasarlattığı logonun, çok benzer bir logodan alındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce Everyone şirketi için tasarlanan logonun sosyal medyada da tasarımı yapan kişi tarafından paylaşılmış görselleri mevcut.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

İddialara göre şirket logonun patentini 2021 Mart ayında aldığını söylerken, Kocaeli Büyükşehir’in bu logoyu izinsiz kullanması sonrası dava açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir ise çalıntı olduğu logo için topu loguyu tasarlayan şirkete atıyor.
# Büyükşehir Belediyesi

26 Oca 2023 - 15:30 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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