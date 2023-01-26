Kocaeli’de 60 bin İŞSİZ var

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Toplantısı’na başkanlık yapan Vali Yardımcısı Salih Bıçak, ilimize dair verileri kurul üyeleri ile paylaşarak, “İŞKUR’a 2021 yılsonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 63 bin 218 kişi iken 2022 yılı sonu itibariyle 60 bin 825 kişiye düşmüştür” dedi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Toplantısı, Vali Yardımcısı Salih Bıçak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Bıçak’ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Salih Bıçak, günümüz dünyasının en önemli problemlerinden birinin işsizlik ve yeterince istihdam yaratamama sorunu olduğunu belirtti.

“CİDDİ ATILIMLAR YAPILDI”

Bu sorunun aynı zamanda sosyo-psikolojik sorunları ve huzursuzlukları da beraberinde getirdiğini ifade eden Vali Yardımcısı Bıçak; istihdam artırıcı yatırım ve politikalara ağırlık vermenin birçok kamu politikasında öncelik haline geldiğini, ülkemizde de istihdamın arttırılabilmesi için ciddi atılımlar yapıldığını, bu süreci daha etkin yürütebilmek ve etkili istihdam politikaları oluşturabilmek amacıyla işgücü piyasasının talep ve isteklerini detaylı bir şekilde inceleme gerekliliğinin de kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“18 BİN 276 KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALDI”

İlimize dair verileri kurul üyeleri ile paylaşan Vali Yardımcısı Bıçak, “İŞKUR’a 2022 yılında işletmelerden 128.246 kişilik açık iş alınmış ve bu alınan talepler ve çalışmalar neticesinde 63.608 kişi işe yerleştirilmiştir. İş Kurumuna 2021 yılsonu itibariyle kayıtlı olan işsiz sayısı 63.218 kişi iken 2022 yılı sonu itibariyle 60.825 kişiye düşmüştür. İlimizde 2022’de İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 53.375 kişi başvuru yapmış ve başvuru yapanlardan 18.276’sı ise işsizlik ödeneği almaya hak kazanmışlardır. Ayrıca bu dönemde kurum tarafından toplamda 341.180.276 TL tutarında ödeme yapılmıştır” dedi.

ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Yardımcısı Bıçak, “İş Kurumuna 2022 yılı sonu itibariyle iş danışmanlığı sürecindeki bireysel görüşme sayısı 84.441 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumuna 2022 yılında 11.846 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İŞKUR tarafından 2022 yılının sonu itibariyle 4.576 kişiye mesleki eğitim verilmiştir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ardından geçen dönemlerde alınan Kurul Kararlarına ilişkin gerçekleşmelerin İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından değerlendirilmesi yapıldı. 2023’te uygulanacak İş Gücü Eğitim Planı ile istihdamın ve nitelikli işgücünün artırılmasına ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü.