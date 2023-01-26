26 Oca 2023 - 16:03- Spor

Zeki Kalaç kızları unutmadı

Barbaros Hayrettin Lisesi Futsal ve Futbol takımlarının Brezilya ve İsrail’de kılpayı dünya ikincisi olduğu dönemde okul müdürü olan Zeki Kalaç, takım oyuncularını idmanda ziyaret etti