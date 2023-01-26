26 Oca 2023 - 16:03- Spor G: 26 Oca 2023 - 16:06

Zeki Kalaç kızları unutmadı

Barbaros Hayrettin Lisesi Futsal ve Futbol takımlarının Brezilya ve İsrail’de kılpayı dünya ikincisi olduğu dönemde okul müdürü olan Zeki Kalaç, takım oyuncularını idmanda ziyaret etti
Zeki Kalaç kızları unutmadı mask
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HASAN ALEMDAROĞLU TEŞEKRÜR ETTİ
Takımın mimarı gizli kahraman Hasan Alemdaroğlu “Dünya ikincisi olduğumuz dönemde Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Müdürü, şimdi ise İzmit Halk Eğitim Müdürü şampiyonların müdürü Zeki Kalaç idmanımızı ziyaret etti. Hafta sonu oynayacağımız Sakarya maçı öncesi sporcularımıza başarılar diledi. Minnettarız” dedi.
# Sakarya, eğitim

26 Oca 2023 - 16:03 - Spor

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