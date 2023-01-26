Zeki Kalaç kızları unutmadı

HASAN ALEMDAROĞLU TEŞEKRÜR ETTİ
Takımın mimarı gizli kahraman Hasan Alemdaroğlu “Dünya ikincisi olduğumuz dönemde Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Müdürü, şimdi ise İzmit Halk Eğitim Müdürü şampiyonların müdürü Zeki Kalaç idmanımızı ziyaret etti. Hafta sonu oynayacağımız Sakarya maçı öncesi sporcularımıza başarılar diledi. Minnettarız” dedi.
HASAN ALEMDAROĞLU TEŞEKRÜR ETTİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.