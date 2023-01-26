26 Oca 2023 - 16:13- Ekonomi G: 26 Oca 2023 - 16:22

Zeytinoğlu, bazı sektörlerde kapasite kullanım oranı arttı  

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  “Hem Türkiye geneli hem ilimiz kapasite kullanımlarının yavaşlamasına rağmen otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları arttı” dedi
Zeytinoğlu, bazı sektörlerde kapasite kullanım oranı arttı   mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ocak ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.3 ile aralık ayına göre 1.2 puan, geçen yıla göre 2.3 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Ocak’ta yüzde 70.4 ile aralık ayına göre 1.6 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan geriledi. Hem Türkiye geneli hem ilimiz kapasite kullanımlarının yavaşlamasına rağmen otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

İÇ SİPARİŞLER ARTTI

Ocak ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızınyüzde 19’uşubat ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 65’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 22’si dış siparişlerinin şubat ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 60’ında ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.
# türkiye

26 Oca 2023 - 16:13 - Ekonomi

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