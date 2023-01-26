AKP Kocaeli'de Ellibeş istifa etti!

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş açıklamasında;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 21 yıldır ülkemize en üst düzeyde hizmet ve eser üreten AK Parti çatısı altında 15 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra Rabbim bizlere İl Başkanlığı gibi çok önemli ve onur verici bu görevi de nasip etti. 25 Mayıs 2019’dan bu yana devam eden bu şerefli görevimden Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde 2023 Milletvekilleri seçimi nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Söz konusu istifa dilekçemi yarın İl Başkanlığımızda İl Koordinatörümüz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca’ya teslim edeceğim. Bizlere bu göreve layık görüp, teşkilatımıza hizmet şansı tanıyan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, görev sürecim boyunca yılmadan, yorulmadan davamızın büyümesi için bizlerle birlikte mücadele eden tüm teşkilat mensuplarımıza, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize şimdiden teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.