Akif: “6’lı masa sandıktan ümidini kesti”

MERTÇE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN KAÇIYORLAR
Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milletin er meydanından nereye kadar kaçacaksınız! Hani rakip olarak Erdoğan’ı istiyordunuz? Cumhurbaşkanımıza aylarca meydan okuyarak, seçim diye bağırıp duran altılı masa, meydana çıkarak biri bulamayınca “Erdoğan aday olamaz” deyip mızıkçılığa başladı. Mahkemeye başvurup adaylığını iptal ettirme derdine düştüler. Seçime 3 ay kala Erdoğan aday olamaz deyip mahkemeden medet ummak, korkunun, çaresizliğin ve tükenmişliğin ifadesidir. Mertçe bir demokrasi mücadelesinden kaçmaktır! Bu Millet sizi sopayla kovalar!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.