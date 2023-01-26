26 Oca 2023 - 22:46- Siyaset G: 26 Oca 2023 - 22:50

Akif: “6’lı masa sandıktan ümidini kesti”

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını engellemek için mahkemeye koşan 6’lı masaya, “Sandıktan ümidi kestiler. Milletin er meydanından nereye kadar kaçacaksınız” dedi.
Akif: “6’lı masa sandıktan ümidini kesti” mask

MERTÇE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN KAÇIYORLAR

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milletin er meydanından nereye kadar kaçacaksınız! Hani rakip olarak Erdoğan’ı istiyordunuz? Cumhurbaşkanımıza aylarca meydan okuyarak, seçim diye bağırıp duran altılı masa, meydana çıkarak biri bulamayınca “Erdoğan aday olamaz” deyip mızıkçılığa başladı. Mahkemeye başvurup adaylığını iptal ettirme derdine düştüler. Seçime 3 ay kala Erdoğan aday olamaz deyip mahkemeden medet ummak, korkunun, çaresizliğin ve tükenmişliğin ifadesidir. Mertçe bir demokrasi mücadelesinden kaçmaktır! Bu Millet sizi sopayla kovalar!”

26 Oca 2023 - 22:46 - Siyaset

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