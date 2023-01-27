TEM Otoyolu’nda tır devrildi

Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 54 ABB 500 plakalı dorse yüklü tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazanın şiddetiyle bazı ağaçlar da devrildi. Sürücü E.M. ise yara almadan kurtuldu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yola doğru devrilen dorsenin kaldırılmasının ardından trafik emniyetli bir şekilde tek şeritten verildi. Kazalı tırın kalkmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.
“Arabaları yavaşlatmaya çalıştım”
Kazanın sesiyle evinden çıkıp yardıma koştuğunu anlatan Bünyamin Kahraman, “Evde oturuyordum. Lastik sesi geldi. Fırladım geldim ve kazayı gördüm. Aşağıya doğru giderek arabaları yavaşlatmaya çalıştım” diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.