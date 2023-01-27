27 Oca 2023 - 09:24- Asayiş G: 27 Oca 2023 - 09:28

TEM Otoyolu’nda tır devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde devrilen tır sebebiyle İstanbul istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Ağaçlık alana devrilen tırda yaralanan olmazken bazı ağaçlar da kazanın şiddetiyle devrildi.
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Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 54 ABB 500 plakalı dorse yüklü tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazanın şiddetiyle bazı ağaçlar da devrildi. Sürücü E.M. ise yara almadan kurtuldu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yola doğru devrilen dorsenin kaldırılmasının ardından trafik emniyetli bir şekilde tek şeritten verildi. Kazalı tırın kalkmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

“Arabaları yavaşlatmaya çalıştım”
Kazanın sesiyle evinden çıkıp yardıma koştuğunu anlatan Bünyamin Kahraman, “Evde oturuyordum. Lastik sesi geldi. Fırladım geldim ve kazayı gördüm. Aşağıya doğru giderek arabaları yavaşlatmaya çalıştım” diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, kaza

27 Oca 2023 - 09:24 - Asayiş

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