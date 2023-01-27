Atafen Eğitim Kurumları Okyanus Kolejlerine devrediyor

Atafen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu açıklamasında;

“Atafen Eğitim Kurumları olarak 31 yıldır hizmet verdiğimiz eğitim sektöründen gelecek öğretim yılı (2023-2024) itibariyle çekileceğimizi ve bayrağı “Okyanus Kolejleri”ne devredeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Önümüzdeki yıl “Okyanus Koleji Atafen Kampüsü” adıyla yoluna devam edecek okulumuza eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.” ifade etti.