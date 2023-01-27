27 Oca 2023 - 09:38- Eğitim G: 27 Oca 2023 - 09:41

Atafen Eğitim Kurumları Okyanus Kolejlerine devrediyor

Atafen Eğitim Kurumları 31 yıldır hizmet verdikleri eğitim sektöründen çekildiklerini ilan ederek Okyanus Kolejlerine devrettiklerini ilan etti.
Atafen Eğitim Kurumları Okyanus Kolejlerine devrediyor mask

Atafen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu açıklamasında;

“Atafen Eğitim Kurumları olarak 31 yıldır hizmet verdiğimiz eğitim sektöründen gelecek öğretim yılı (2023-2024)  itibariyle çekileceğimizi ve bayrağı “Okyanus Kolejleri”ne devredeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Önümüzdeki yıl “Okyanus Koleji Atafen Kampüsü” adıyla yoluna devam edecek okulumuza eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.” ifade etti.

 

                                                                        
# eğitim

27 Oca 2023 - 09:38 - Eğitim

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