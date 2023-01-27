Memur emeklisinin zam farkı hesaplara bugün yatıyor! Ne kadar ücret alacaklar?

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları bugün ödenecek. Peki memur emeklisi ne kadar zam farkı alacak? Hesaplarında nasıl bir tutar görecek? SGK uzmanı Özgür Kaya cevapladı.

Ödemeler aylık alınan banka veya PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL olacak.

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlı maaşları yatırılıyor

SGK ve BAĞKUR emeklileri ise aylıklarını zamlı olarak ödeme günlerinde almaya başladı.

Bakanlık, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığını hatırlattı.

SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon TL ödenecek.

9 BİN 541 TL İLE 17 BİN 347 TL ARASINDA EK ÖDEME

9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü yani bugün ödenmeye başlanacak.

HESAPLARINDA NASIL BİR TUTAR GÖRECEK?

İlk zam farkı ödemeleri, 1-15 Ocak tarihlerinde hesaplara yatırıldı. Şimdi ise sıra ikinci zam farkı ödemelerinde. Memur ve emekli için büyük gün 27 Ocak çünkü yılın ikinci zam farkı yarın hesaplara yatacak. Peki memur emeklisi ne kadar zam farkı alacak? Hesaplarında nasıl bir tutar görecek?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya bu soruyu, “Şimdi örneğin bir öğretmenin 12 bin TL aldığını varsayarsak yüzde 13.52'lik fark alacağını varsayarsak,1.622 lira yatacak öğretmenimize” sözleriyle yanıtlarken, emekliler için ise “8000 TL aldıklarını varsayarsak, yüzde 13,52’lik oran ile 1.081 TL fark alacakları anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. (Milliyet)