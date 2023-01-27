BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!

BOTAŞ, sanayi kuruluşlarının kullandığı doğal gaz fiyatında indirim yaptı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,

- Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında, indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

(Kaynak-Milliyet)