27 Oca 2023 - 10:13- Ekonomi G: 27 Oca 2023 - 10:23

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirime gitti.
BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! mask

BOTAŞ, sanayi kuruluşlarının kullandığı doğal gaz fiyatında indirim yaptı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,

- Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında, indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

(Kaynak-Milliyet)

# Avrupa, elektrik

27 Oca 2023 - 10:13 - Ekonomi

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