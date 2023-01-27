27 Oca 2023 - 10:29- Siyaset G: 27 Oca 2023 - 11:43

AKP Kocaeli İzmit Perşembe Pazarı'nda üye topluyor

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na ait AK Nokta aracı faaliyetlerine başladı. İlçeleri gezerek üye kaydı ve seçim propagandası yapacak olan AK Nokta aracına, İzmit Perşembe Pazarı’nda yoğun ilgi vardı.
AKP Kocaeli İzmit Perşembe Pazarı'nda üye topluyor mask
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ELLİBEŞ ZİYARET ETTİ
AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na ait Ak Nokta aracı faaliyetlerine başladı. İlçeleri gezerek seçim propagandası ve üye kaydı yapacak olan araç ilk olarak Kandıra’da Çarşamba Pazarı’nda stant açtı. Ardından İzmit’e gelerek Perşembe Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. İçinde led ekran televizyonu, masası, sandalyeleri bulunan araç büyük ilgi gördü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla süslenen araçta “ Türkiye Yüzyılı Başlıyor” ve “Hedef 2023” sloganları dikkat çekiyor. Propaganda çalışmaları parti müziklerinin çalınmasıyla destekleniyor.

SABİT STANTLAR DA AÇILDI
AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekili seçimleri için dün istifa kararını açıkladıktan sonra AK Nokta aracını ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gün boyu pazar alanında bulunan araç vasıtasıyla partiye 200’e yakın üye kaydı yapıldığı belirlendi. Başkan Ellibeş, 21 yıldır halkın hizmetkarı olarak çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin artarak devam ettiğini, bunu her yerde gördüklerini belirtti. Ak Nokta aracıyla birlikte ilçelerde 100 civarı sabit standın da yaklaşık bir aydır faaliyette olduğu, bu noktaların da çok hareketli olduğunu kaydetti. Özellikle Gebze İlçe Başkanlığı’nın açtığı sabit stantlardaki görüntülerin ilk andan itibaren muhteşem olduğunu ifade etti.
# AKP, türkiye, Araç

27 Oca 2023 - 10:29 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

EROL DEMİRBEK TÜRK - akp seçimi kesinlikle kaybedeceğini anlamış ki; kadroları dolduruyor , vergi trafik cezalarını siliyor , destek vaad ediyor hatta yapamayacaklarını vaad ediyor diyor ki ; NASIL OLSA İKTİDAR OLAMAYACAĞIZ , OLANLAR TUFANI YAŞASINLAR . burada '' geride kalanlar tufanı yaşasınlar sözünün MUCİDİ ŞEVKİ YILMAZ dır muhalefet bu kadar önemli bir sözde uyudu . sn. yönetici bu yorumumu lutfen yayınlayınız .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 12:12
01

41Emekli 41 - BAKIYORUM DA ÜYE KAYIT SIRASINA EMEKLİLERDEN OLUŞUYOR .BU EMEKLİLER AKILLANMAYACAK . ZATEN ÇOĞU YAŞTAN ÖTÜRÜ SEÇİMİ ZOR GÖRÜR . :)))))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 11:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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