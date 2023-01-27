AKP Kocaeli İzmit Perşembe Pazarı'nda üye topluyor

ELLİBEŞ ZİYARET ETTİ

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na ait Ak Nokta aracı faaliyetlerine başladı. İlçeleri gezerek seçim propagandası ve üye kaydı yapacak olan araç ilk olarak Kandıra’da Çarşamba Pazarı’nda stant açtı. Ardından İzmit’e gelerek Perşembe Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. İçinde led ekran televizyonu, masası, sandalyeleri bulunan araç büyük ilgi gördü. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla süslenen araçta “ Türkiye Yüzyılı Başlıyor” ve “Hedef 2023” sloganları dikkat çekiyor. Propaganda çalışmaları parti müziklerinin çalınmasıyla destekleniyor.

SABİT STANTLAR DA AÇILDI

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekili seçimleri için dün istifa kararını açıkladıktan sonra AK Nokta aracını ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gün boyu pazar alanında bulunan araç vasıtasıyla partiye 200’e yakın üye kaydı yapıldığı belirlendi. Başkan Ellibeş, 21 yıldır halkın hizmetkarı olarak çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin artarak devam ettiğini, bunu her yerde gördüklerini belirtti. Ak Nokta aracıyla birlikte ilçelerde 100 civarı sabit standın da yaklaşık bir aydır faaliyette olduğu, bu noktaların da çok hareketli olduğunu kaydetti. Özellikle Gebze İlçe Başkanlığı’nın açtığı sabit stantlardaki görüntülerin ilk andan itibaren muhteşem olduğunu ifade etti.