İZAYDAŞ, havadan Marmara’yı denetleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Kontrol ve Denetim Uçağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına tüm Marmara’nın havadan denetimini gerçekleştirecek. Marmara’da deniz kirliliğiyle mücadele kapsamındaki ilk uçuş gerçekleştirildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ÖRNEK OLDU

2006 yılından itibaren İzmit Körfezi’nde kontrol ve denetim uçuşları gerçekleştirerek Türkiye’ye örnek olan çevre hizmetlerine imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, körfez kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

DENİZ UÇAĞI TÜM MARMARA’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Kontrol ve Denetim Uçağı, yapılan düzenlemeyle Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere deniz kirliliği ile mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Türkiye Çevre Ajansı adına artık tüm Marmara’da denetim uçuşlarına devam edecek. Bu çalışma sayesinde deniz sınırları dâhilinde çevrenin korunması ve kontrolünün sağlanması, izlenmesi ve takibi ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı ayrıca bu çalışmaları insansız hava araçları ve deniz tekneleriyle ile 7/24 destekleyecek.

TÜÇA İLE İLK UÇUŞ

Büyük bir titizlikle ile hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı tarafından gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. İZAYDAŞ’a ait deniz uçağı pilot ekibi, Türkiye Çevre Ajansı Denetim Mühendisi Uğurhan Bilici ile deniz kirliliği ile mücadele kapsamındaki ilk uçuşunu gerçekleştirerek çalışmanın startı verilmiş oldu.