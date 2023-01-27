SEDAŞ, minik müşterisi Uğur Ali’yi evinde ziyaret etti

SEDAŞ çağrı merkezini arayan Demir ailesinin konuşmasına, “Çizgi film izleyemiyorum abla. Elektrik ne zaman gelecek?” sorusuyla dahil olan 3 yaşındaki Uğur Ali, SEDAŞ müşteri temsilcisi ile tatlı bir iletişim kurarak elektrik verilene kadar resim çizme ve boyama sözü verdi.
SEDAŞ’ın en küçük müşterisi Uğur Ali ile gerçekleşen diyalogdan söz eden SEDAŞ müşteri temsilcisi, “Çizgi film izleyemediği için elektriklerin ne zaman geleceğini soran minik müşterimiz Uğur Ali’ye, kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti için bölgede ekiplerimizin planlı kesinti yaptığını söyledim. Bu süre içinde bizlere elektriğin resmini çizmesini ve elektrikler geldiğinde de çizdiği ve boyadığı resimleri 0.530.919 19 19 numaralı SEDAŞ WhatsApp hattımıza iletmesini istedim ”dedi.
Minik Uğur Ali’nin resim paylaşımı sonrası Demir Ailesi ile iletişime geçen SEDAŞ Çağrı Merkezi Koordinasyon yöneticileri, Dilovası Bölge Yöneticisi Burak Yılmaz’la birlikte küçük müşteri Uğur Ali’yi evinde ziyaret etti. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Uğur Ali çizdiği resimleri SEDAŞ yöneticilerine hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.