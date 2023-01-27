27 Oca 2023 - 11:09- Asayiş G: 27 Oca 2023 - 11:23

Niyazi Türkel hayatını kaybetti

AKP Karamürsel önceki dönem başkanlarından Ahmet Türkel'in babası, Karamürsel'in çınarlarından Niyazi Türkel (93) vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Niyazi Türkel hayatını kaybetti mask

Karamürsel’de 30 yıl esnaflık yapmış; bakkal ve manav dükkanı işletmiş olan Mustafa Niyazi Türkel 93 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Karamürsel Ulu Camiinden Cuma namazına müteakip kalkacaktır.

27 Oca 2023 - 11:09 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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