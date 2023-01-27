Karamürsel’de 30 yıl esnaflık yapmış; bakkal ve manav dükkanı işletmiş olan Mustafa Niyazi Türkel 93 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Karamürsel Ulu Camiinden Cuma namazına müteakip kalkacaktır.
27 Oca 2023 - 11:09- Asayiş Güncelleme: 27 Oca 2023 - 11:23
Niyazi Türkel hayatını kaybetti
AKP Karamürsel önceki dönem başkanlarından Ahmet Türkel'in babası, Karamürsel'in çınarlarından Niyazi Türkel (93) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.